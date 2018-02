LPI-SHL: Sachbeschädigung Kfz

Meiningen (ots) - Durch unbekannte Täter wurde am Donnerstag, den 22.02.2018 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr in Meiningen in der Luisenstraße ein Pkw BMW 540 beschädigt. Durch die Täter wurde ein Türblatt eines nahen Sperrmüllhaufens auf die Motorhaube geworfen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

