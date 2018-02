LPI-SHL: Diebstahl in der Tankstelle

Meiningen (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018 in der Zeit von 21:45 Uhr bis 22:00 Uhr entwendete ein männlicher Täter beim Verlassen der Tankstelle den Zugangschlüssel zur Tankstelle, welcher innen an der Eingangstür steckte. Zuvor fuhr die Person mit seinem Pkw auf das Tankstellengelände im Bereich der Zapfsäulen, ohne zu tanken. Die Tat wurde von den Kameras der Tankstelle aufgezeichnet und nach der Auswertung der Videoaufzeichnungen wurde das Kennzeichen vom Fahrzeug des Täters bekannt. Im Nachgang wurde die Halteradresse durch Kollegen der Polizei Arnstadt aufgesucht und besagtes Fahrzeug an der Adresse vorgefunden. Im Inneren sahen die Beamten den entwendeten Schlüssel, klingelten den Täter aus seiner Wohnung und stellten den Schlüssel sicher.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell