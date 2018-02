LPI-SHL: Diebstahl vom Firmengelände

Schmalkalden (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018 um 17:00 Uhr wurden zwei Personen beobachtet, wie sie mehrere Euro Paletten auf dem Firmengelände der Firma Formconsult in der Asbacher Straße in ihr Fahrzeug luden. Der Sicherheitsdienst informierte im Anschluss die Polizei. Die Personen waren mit einem Transporter Mercedes-Benz Vito der Farbe blau unterwegs.

