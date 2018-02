LPI-SHL: Handtaschendiebstahl

Suhl (ots) - Am 23.02.2018 gegen 19:40 Uhr wurde einer Frau in Suhl in der Bahnhofstraße die Handtasche entwendet. Der männliche Täter rannte in unbekannte Richtung davon. In der Handtasche befanden sich Portmonnaie mit Bargeld und Kreditkarte, sowie Handy und diverse Schlüssel.

