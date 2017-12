LPI-SHL: Reifen platzte

Immelborn (ots) - Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Salzunger Straße in Immelborn in Richtung Barchfeld. In der Unterführung platzte plötzlich der linke Vorderreifen ihres Fahrzeuges. In der weiteren Folge drehte sich der Skoda auf der Fahrbahn und rutschte rückwärts gegen eine Bordsteinkante. Verletzt wurde niemand und der Sachschaden von ca. 100 Euro hielt sich glücklicherweise auch in Grenzen, dennoch wird die junge Frau einen gehörigen Schrecken bekommen haben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell