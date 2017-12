LPI-SHL: Auffahrunfall

Vacha (ots) - Eine 27-jährige Frau befuhr Donnerstagabend die Bahnhofstraße in Vacha in Richtung Sandweg. Sie musste verkehrsbedingt halten, was der hinter ihr fahrende 47-jährige Audi-Fahrer zu spät bemerkte und auf den Skoda auffuhr. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt und ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand.

