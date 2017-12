LPI-SHL: Kind im Kofferraum

Bad Salzungen (ots) - Nicht schlecht staunten die Beamten der Bad Salzunger Polizei, als sie Donnerstagnachmittag einen VW in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen anhielten und kontrollierten. Im Vorfeld meldete ein aufmerksamer Bürger, dass soeben eine Frau ihr Kleinkind in den Kofferraum gesetzt hatte und los gefahren ist. Der Feststellung des Zeugen bestätigte sich und die Polizisten fanden das munter lachende Kind im Kofferraum des Wagens. Die Mutter gab an, dass ihr Sohn diese Art des Transportes gewollt habe. Nur den Beamten war nicht nach Lachen zu Mute. Es ist nicht nur gesetzlich geregelt, sondern die ordnungsgemäße Sicherung eines Kindes während der Fahrt ist lebensnotwendig. Im Fall eines Unfalls sind der Kindersitz und der Sicherheitsgurt die einzige Lebensversicherung. Die Mutter erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell