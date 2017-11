LPI-SHL: Haftbefehle nach räuberischem Diebstahl

Suhl (ots) - Vergangenen Samstag kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl zu einem räuberischen Diebstahl. Wie bereits am Montag gemeldet, hatten nach damaligen Erkenntnissen zwei unbekannte Täter Zigaretten, Alkohol und weitere Waren entwenden wollen. Eine Angestellte und ein Zeuge hielten sie davon ab, mit der entwendeten Ware das Geschäft zu verlassen. Die Unbekannten leisteten Widerstand, bei dem unter anderem eine Tür beschädigt wurde. Die intensiven Ermittlungen der Beamten der Suhler Kriminalpolizei führten letztendlich zu insgesamt drei dringend Tatverdächtigen im Alter von 19, 27 und 37 Jahren. Bei mit mehreren Zeugen durchgeführten Wahllichtbildvorlagen konnten die drei Männer arabischer Herkunft zweifelsfrei wiedererkannt werden. Am Donnerstag wurden sie in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Die Vorführung vor den zuständigen Haftrichter fand am Freitagnachmittag im Amtsgericht Meiningen statt. Der Richter erließ Haftbefehl und ordnete für die beiden Älteren den sofortigen Vollzug an. Beide wurden umgehend in Thüringer Justizvollzugsanstalten verbracht. Den Haftbefehl gegen den 19-Jährigen verkündete der Richter, er entließ den jungen Mann jedoch unter Erteilung von Auflagen in die Freiheit.

