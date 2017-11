LPI-SHL: Unaufmerksam

Bad Salzungen (ots) - Offenbar unaufmerksam wechselte die Fahrerin eines PKW Citroen am Donnerstagnachmittag in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen vom linken in den rechten Fahrstreifen und stieß seitlich mit einem dort fahrenden PKW Opel zusammen. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstanden jeweils 1.000 Euro Schaden.

