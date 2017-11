LPI-SHL: Spiegel kaputt

Tiefenort (ots) - Zu wenig Seitenabstand zu geparkten Fahrzeugen hielt die 36-jährige Fahrerin eines VW-Transporters am Donnerstagmittag in der Karl-Simon-Straße in Tiefenort ein. So schlug der rechte Außenspiegel gegen den Spiegel der Fahrerseite eines am rechten Fahrbahnrand stehenden Kleinbusses. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell