LPI-SHL: Berauscht gefahren

Breitungen/Werra (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in Breitungen führten Polizeibeamte bei einem 35-jährigen Fahrer eines VW Passats einen Drogentest durch. Dieser zeigte eine Beeinflussung des Fahrers durch Cannabis an. Der Mann musste im Klinikum in Schmalkalden eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren.

