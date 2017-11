LPI-SHL: Ausflug in den Wald

Floh-Seligenthal (ots) - Eine 21-Jährige befuhr am Donnerstagmorgen mit ihrem Skoda die Landstraße von Floh-Seligenthal kommend in Richtung Friedrichroda. Ausgangs einer Linkskurve kam sie mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Hang hinauf. Hierbei zerstörte sie den kompletten Unterboden des Fahrzeuges, so dass der Skoda nur noch ein Fall für den Schrottplatz war. Die junge Frau blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell