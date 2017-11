LPI-SHL: Richtig gehandelt

Schleusingen (ots) - Eine 26-jährige Frau beschädigte am Mittwochvormittag beim Einparken auf einem Parkplatz in der Königstraße in Schleusingen einen VW Transporter. Sie verursachte einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Der geschädigte Fahrzeughalter war nicht vor Ort und die junge Frau tat das, was in einer solchen Situation das einzig Richtige ist, sie informierte die Polizei über den Unfall.

