LPI-SHL: Versuchter Enkeltrick

Floh-Seligenthal (ots) - In Floh-Seligenthal und in Oepfershausen versuchten sich Betrüger am Mittwochvormittag zu bereichern. Sie wählten in beiden Fällen die Telefonnummer älterer Bürger und gaben sich als Enkelkinder aus. Die jeweils Angerufenen glaubten auch im ersten Moment dem Gegenüber. Die Betrüger forderten einen hohen Bargeldbetrag, um eine Privatausgabe finanzieren zu können. Eine der beiden Damen fuhr sogar zu ihrer Sparkasse, bekam aber aufgrund geschäftsbedingter Regelungen nicht die gewünschte Summe. Als sie dies im Anschluss dem Betrüger, der erneut anrief, mitteilte, gab dieser an, dass es ihm zu wenig Geld sei und er beendete das Gespräch. Eine anschließende Nachfrage in der eigenen Familie, deckte den versuchten Betrug auf. Auch die zweite Dame teilte dem Anrufer mit, nicht über die gewünschte Bargeldsumme zu verfügen. Der Unbekannte legte daraufhin auf. In beiden Fällen kam es glücklicherweise zu keinem finanziellen Schaden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Gespräche über den eigenen finanziellen Status zu führen. Sollten Personen anrufen, die Ihnen unbekannt sind oder die Fragen zu Bargeld stellen, so beenden sie umgehend das Telefonat. In keinem Fall dürfen Sie auf solche Forderungen eingehen und ihr hart erarbeitetes oder jahrelang erspartes Geld einem Betrüger übergeben. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell