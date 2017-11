LPI-SHL: Mit Kehrmaschine kollidiert

Meiningen (ots) - Eine 60-jährige Frau wollte Mittwochnachmittag eine Kehrmaschine in der Berkeser Straße in Meiningen überholen. Sie beachtete jedoch nicht, dass der Fahrer dieser Maschine gerade in diesem Moment nach rechts auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abbiegen wollte und aufgrund der Fahrzeuggröße mit der Kehrmaschine in Richtung Fahrbahnmitte ausholen musste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, aber ein Schaden von ca. 13.000 Euro entstand.

