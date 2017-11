LPI-SHL: Opel beschädigt

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte beschädigten einen blauen Opel Astra Kombi, welcher am Montagmorgen auf dem Parkplatz der Asklepiosklinik in der Burgseestraße in Bad Salzungen abgestellt wurde. Sein Besitzer sah am Dienstagnachmittag nach dem Wagen und musste eine Delle in der Beifahrertür feststellen. Den Schaden schätzt er auf 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell