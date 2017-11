LPI-SHL: Vorfahrt mißachtet

Sülzfeld (ots) - Aus Richtung Sülzfeld kommend wollte am Dienstagnachmittag ein 21-Jähriger mit seinem Golf auf die Landstraße in Richtung Meiningen links abbiegen. Hierbei übersah er bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage einen aus Richtung Henneberg kommenden BMW und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

