LPI-SHL: Graffiti

Hildburghausen (ots) - 100 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannte Graffitisprayer auf der Rückseite des Bahnhofsgebäudes in der Bahnhofstraße in Hildburghausen. Er sprühte mehrere Hakenkreuze mit weißer Farbe auf. Festgestellt wurden die Schmierereien am Mittwochmorgen. Die Polizeiinspektion Hildburghausen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

