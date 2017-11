LPI-SHL: Rückwärts gerollt

Eisfeld (ots) - Der Fahrer eines Mercedes Kleintransporters stellte am Dienstagmittag ein Fahrzeug im Lärchenweg in Eisfeld ab. Bei dieser Straße handelt es sich um eine Gefällstrecke. Der 32-Jährige zog die Handbremse nicht vollständig an und der Mercedes rollte rückwärts gegen den Dachkasten einer Garage. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand.

