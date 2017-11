LPI-SHL: Dreiste Diebe

Suhl (ots) -

150 Euro Bargeld entwendeten zwei bislang unbekannte Männer am Dienstag gegen 17.50 Uhr aus dem Presse Zentrum im Suhler Lauterbogencenter in der Friedrich-König-Straße. Sie baten um den Wechsel von mehreren 100 Euro-Banknoten in 50 Euro-Scheine. Als die Angestellte diesem Wunsch nachging und den Männern die gewünschten Scheine übergab, gaben sie ihr gegenüber an, dass sie eigentlich doch lieber 20 Euro-Scheine hätten und verlangten ihre 100 Euro-Banknoten zurück. Die 36-Jährige nahm die 50 Euro-Scheine wieder an sich und übergab den Unbekannten ihr Geld. Nachdem die Männer den Laden verlassen hatten, zählte die Frau nach und bemerkte das Fehlen von 150 Euro. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: - 175 bis 180 Zentimeter groß, - schlanke Gestalt, - dunkle, kurze gegelte Haare mit Seitenscheitel, - Brillenträger, - Schnauzer mit seitlichem Kinnbart, - schwarze Jacke, - südländisches Aussehen. Täter 2: - 165 bis 170 Zentimeter groß, - stramme Gestalt, - dunkle, bis zu den Ohren reichende Haare, - Schnauzer mit seitlichem Kinnbart, - südländisches Aussehen, aber dunklerer Teint als Täter 1, - weißes Hemd, - helle Jeanshose, - dunkle Jacke. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

