LPI-SHL: Unfall

Untermaßfeld (ots) - Am Montagmorgen befuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW Mercedes die Landstraße von Untermaßfeld kommend in Richtung Belrieth. An der Salzbrücke fuhr aus Richtung Neubrunn ein 38-Jähriger mit seinem Ford an die Kreuzung heran. Dieser war offenbar viel zu schnell und konnte den Ford nicht mehr zum Stehen bringen. Er zerstörte am Mercedes die gesamte rechte Fahrzeugseite. Auch der Ford war nach dem Zusammenstoß nur noch Schrott. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

