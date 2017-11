LPI-SHL: Feuer im Hauswirtschaftsraum

Schmalkalden (ots) - Im Wirtschaftsraum einer Gaststätte in der Kasseler Straße in Schmalkalden entstand am späten Montagnachmittag ein Feuer. Neben einer Waschmaschine und einem Wäschetrockner wurde auch eine Bügelstation zerstört. Zur Randursache ermittelt die Kriminalpolizei. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

