LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots) - Vom Viadukt kommend wechselte am Montag um 14.40 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW Skoda wenige Meter vor der Lichtzeichenlage an der Kreuzung zur Auenstraße von der linken in die rechte Geradeausspur. Hierbei berührte er mit dem Skoda einen PKW Chrysler, so dass dessen Fahrer gegen den Bordstein fuhr. Anschließend fuhr der Skodafahrer davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell