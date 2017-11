LPI-SHL: Illegale Drogen

Suhl (ots) - Am späten Montagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Würzburger Straße in Suhl einen 28-jährigen Radfahrer. Während der Kontrolle öffnete er seinen mitgeführten Rucksack. Hierin waren unter anderem geringe Mengen illegaler Drogen sowie Utensilien zu deren Konsum. Die Beamten stellten die Sachen sicher und zeigten den Mann an.

