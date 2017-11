LPI-SHL: Aufgefahren

Fambach (ots) - Am Morgen des 13.11.2017 bemerkte der Fahrer eines PKW Volvo zu spät, dass die Fahrerin eines vor ihm fahrenden Opels auf der Landstraße zwischen Fambach und Breitungen verkehrsbedingt anhielt und fuhr auf den Corsa auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch unter einen LKW geschoben, dessen Fahrer in das dortige Kieswerk einbiegen wollte. Die Opelfahrerin verletzte sich bei dem Unfall und musste im Klinikum in Schmalkalden versorgt werden. Der Gesamtschaden beträgt 9.000 Euro.

