LPI-SHL: Heckscheibe zerstört

Schmalkalden (ots) - Gegen 7.00 Uhr schlug am Samstag ein noch unbekannter Mann mit einer Bierflasche die Heckscheibe eines PKW Ford Mondeo ein. Der Ford war in der Weidebrunner Gasse in Schmalkalden geparkt. Der Besitzer des Wagens schätzt den Schaden auf 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell