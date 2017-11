LPI-SHL: Unfallflucht

Schwallungen (ots) - Einen Schaden von 5.000 Euro an seinem LKW meldete ein 54-Jähriger am Freitag bei der Polizei in Meiningen. Entstanden war dieser bereits am Mittag des vergangenen Mittwochs. Der Lastwagen stand zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr zum Entladen vor einer Fleischerei in der Eisenacher Straße in Schwallungen. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigte das Führerhaus an der Fahrerseite. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

