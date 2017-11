LPI-SHL: Sachbeschädigung

Themar (ots) - Die Fensterscheibe eines Frisörsalons in der Bahnhofstraße in Themar wurde am frühen Samstagmorgen durch einen Steinwurf beschädigt. Die innere Scheibe der Doppelverglasung hielt dem Angriff stand, so dass niemand in das Geschäft einsteigen konnte. Den Schaden schätzt die Inhaberin auf 1.000 Euro.

