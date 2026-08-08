Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz zum SonneMondSterne-Festival: "Beliebtes Mitbringsel in diesem Jahr: Orts-und Verkehrsschilder" und präventive Hinweise zu KO-Tropfen

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Saalburg-Ebersdorf (ots)

Beim polizeilichen Einsatz rund um das diesjährige SonneMondSterne-Festival sind bislang auch einige eher kuriose Fundstücke aufgetaucht: Insgesamt neun Verkehrs- beziehungsweise Ortsschilder konnten durch die Einsatzkräfte sichergestellt werden. Teilweise wurden die Schilder im Rahmen der polizeilichen Drohnenüberwachung bemerkt.

Was für den ein oder anderen Festivalbesucher vielleicht nach einer witzigen Erinnerung an ein Festivalwochenende aussieht, ist aus polizeilicher Sicht jedoch kein Kavaliersdelikt. Das unbefugte Mitnehmen erfüllt daher grundsätzlich den Tatbestand des Diebstahls und zieht entsprechende strafrechtliche Ermittlungen nach sich. Die sichergestellten Schilder werden selbstverständlich wieder an ihre rechtmäßigen Eigentümer, die Gemeinden bzw. Städte, zurückgegeben.

Darüber hinaus möchte die Polizei mit Blick auf die laufende Veranstaltung noch einmal ausdrücklich auf das Thema K.O.-Tropfen aufmerksam machen. Seit Beginn des Einsatzes am Mittwoch haben sich in zwei Fällen Frauen bei der Polizei gemeldet, bei denen ein entsprechender Verdacht besteht. Die Ermittlungen hierzu sowie die Untersuchungen möglicher Stoffe dauern derzeit noch an. Ein gesicherter Nachweis liegt bislang nicht vor.

Unabhängig davon bittet die Polizei alle Festivalbesucherinnen und -besucher, gut auf ihre Getränke zu achten: Nehmen Sie keine Getränke von unbekannten Personen an und lassen Sie Ihre eigenen Getränke nicht unbeaufsichtigt stehen. Wer sich plötzlich unwohl fühlt, gesundheitliche Beschwerden bemerkt oder den Verdacht hat, dass seinem Getränk etwas beigemischt wurde, sollte sich umgehend an das Sanitätspersonal oder die Polizei wenden.

Die Polizei wünscht allen Festivalbesucherinnen und -besuchern weiterhin ein friedliches und sicheres Festivalwochenende - gerne mit Erinnerungsfotos, aber bitte ohne Verkehrsschilder als Souvenir. ;)

Rückfragen unter: 036647-299380

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