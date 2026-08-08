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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Abbiegen übersehen

Oppurg (ots)

In den Nachmittagsstunden des 07.08.2026 ereignete sich auf der B281 in Oppurg ein Verkehrsunfall, welcher zu Verkehrseinschränkungen führte. Während ein Fahrzeug die B281 in Richtung Pößneck fuhr, wollte ein anderer Verkehrsteilnehmer in Oppurg von der Hauptstraße nach rechts auf die B281 abbiegen. Hierbei übersah der Abbiegende das herannahende Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde ein Kind leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und das Aufladen der Fahrzeuge durch die Abschleppdienste entstanden kurzzeitige Verkehrseinschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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