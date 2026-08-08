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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

Krölpa (ots)

Am Freitagabend kam es zu vermehrten Anrufen bei älteren Bürgern in Krölpa / Saale-Orla-Kreis. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und geben vor, dass beispielsweise eine Diebesbande gefasst wurde. In der Folge fragen sie die Angerufenen nach Wertgegenständen, Bargeld und Schmuck aus. Bislang ist bei den Geschädigten kein Schaden entstanden. Die Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen! Geben Sie keine Informationen am Telefon heraus und beenden Sie das Gespräch bei Ihnen unbekannten und verdächtigen Anrufern!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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