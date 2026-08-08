Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in Sportlerheim - Zeugen gesucht
Schleiz (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, den 06.08., 19:45 Uhr bis Freitag, den 07.08., 18 Uhr verschaffen sich die bislang unbekannten Täter Zugang zum Sportlerheim in Gräfenwarth. Es entstand Sachschaden und es wurde ein Beamer entwendet. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter dem Aktenzeichen 0199454/2026.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
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