LPI-SLF: Einbruch in Sportlerheim - Zeugen gesucht

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Sonneberg (ots) - Derzeit kommt es in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis und Sonneberg weiterhin vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Betroffen sind dabei insbesondere ältere Menschen. Die Täter geben sich am Telefon häufig als Polizeibeamte aus und behaupten, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Im weiteren Gespräch ...

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