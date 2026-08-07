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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwischenfazit aus polizeilicher Sicht zum SonneMondSterne-Festival

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Im Laufe des Mittwochs reiste bereits ein Großteil der Festivalteilnehmer an, diesbezüglich wurde bereits polizeilich berichtet.

Am Freitagvormittag kann nun resümiert werden, dass knapp 30.000 Besucher im Bereich des Festivalgeländes bzw. auf den Zeltplätzen unterwegs sind - Tagesgäste für Freitag und Samstag kommen noch hinzu.

Aus Sicht von Polizei und anderer benachbarter Behörden kam es bisher zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Es wurden mit Stand Freitagvormittag 40 Anzeigen seitens der Polizei aufgenommen, wovon knapp die Hälfte der Delikte in den Betäubungsmittelbereich fällt. Es handelt sich jedoch jeweils um niedrigschwellige Drogenmengen.

Zudem wurden mehrere Diebstähle von Geldbörsen, verbunden mit Geldabhebungen, sowie gestohlene Verkehrs-bzw. Ortsschilder und Autokennzeichen mitgeteilt.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen, welche bis zum Ende des Festivals durchgeführt werden, wurden auch einige Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss festgestellt.

Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld steht sowohl telefonisch als auch persönlich am Veranstaltungsort für Rückfragen zur Verfügung; Terminvereinbarung gern vorab unter 036647-299380.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 036647-299380
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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