Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger geben sich weiterhin als Polizeibeamte aus

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Sonneberg (ots)

Derzeit kommt es in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis und Sonneberg weiterhin vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Betroffen sind dabei insbesondere ältere Menschen.

Die Täter geben sich am Telefon häufig als Polizeibeamte aus und behaupten, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Im weiteren Gespräch erkundigen sie sich gezielt danach, ob sich Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus befinden. Ziel der Betrüger ist es, ihre Opfer dazu zu bewegen, Geld oder Wertgegenstände an eine unbekannte Person zu übergeben oder Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen.

Eine weitere bekannte Betrugsmasche sind sogenannte Schockanrufe. Dabei behaupten die Anrufer, ein naher Angehöriger befinde sich in einer Notlage. Häufig wird vorgetäuscht, dass dieser einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe oder schwer erkrankt sei und nun dringend eine hohe Geldsumme benötigt. Die Täter setzen ihre Opfer dabei gezielt unter Druck und versuchen, sie zu einer schnellen Geldübergabe oder Überweisung zu bewegen.

Die Polizei rät:

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten sowie keine Auskünfte über Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint.

Notieren Sie nach Möglichkeit die angezeigte Telefonnummer des Anrufers.

Informieren Sie umgehend die Polizei sowie Angehörige oder andere Vertrauenspersonen. Nutzen Sie hierfür ausschließlich Ihnen bekannte oder selbst recherchierte Telefonnummern.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen und überweisen Sie kein Geld aufgrund eines telefonischen Anrufs.

Die Polizei oder andere Behörden fragen am Telefon niemals nach Bargeld, Schmuck oder sonstigen Wertgegenständen. Ebenso werden Sie niemals aufgefordert, Geld zu überweisen oder Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben.

Bitte sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen, Nachbarn oder Bekannten über diese Betrugsmaschen.

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