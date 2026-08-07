Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlicher E-Scooter-Fahrer stark alkoholisiert - Widerstand und Gewahrsamnahme

Pößneck (ots)

Am Donnerstag, dem 06.08.2026 gegen Mitternacht, stellten Polizeibeamte auf einem Parkplatz in Pößneck einen stark alkoholisierten Mann mit einem E-Scooter fest.

Da der Verdacht bestand, dass der 35-Jährige den E-Scooter in diesem Zustand gefahren hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Atemalkoholkontrolle war vor Ort nicht möglich.

Während der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus widersetzte sich der Mann den erforderlichen Maßnahmen und leistete Widerstand.Unter anderem aufgrund seines aggressiven Verhaltens sowie zur Ausnüchterung wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen.

Am Freitagmorgen konnte der 35-Jährige die Gewahrsamszelle wieder verlassen.

Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Verletzt wurde niemand.

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