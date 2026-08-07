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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung auf der B281

Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 06.08.2026, führte die Polizei im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Roadpol Operation Speed" Geschwindigkeitsmessungen auf der B281 bei Neustadt an der Orla durch.

Insgesamt wurden mehr als 1.000 Fahrzeuge gemessen. Dabei überschritten über 40 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für Pkw beziehungsweise 60 km/h für Lkw.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 160 km/h und wurde bei einem Pkw festgestellt.

Der Fahrer war damit nicht nur deutlich zu schnell unterwegs, überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, sondern muss nun auch mit einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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