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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte stehlen Diesel aus einem Baufahrzeug - Zeugen gesucht

Föritztal (Landkreis Sonneberg) (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 04.08.2026, auf Mittwoch, den 05.08.2026, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einem Baufahrzeug an der Kreisstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die den Diebstahl möglicherweise beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0196508/2026 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden. Die Polizeiinspektion Sonneberg ist unter der Telefonnummer 0361 574376100 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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