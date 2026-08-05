Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - eine Person verletzt

Bad Blankenburg (ots)

Am Dienstag, dem 04.08.2026, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Straße der Deutschen Einheit/Wirbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Die Fahrerin eines Pkw befuhr die Straße der Deutschen Einheit und wollte in die Wirbacher Straße einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen Pkw, der sich auf der Wirbacher Straße befand. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde eines der Fahrzeuge gegen einen angrenzenden Zaun gedrückt.

Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

An beiden Fahrzeugen sowie an dem Zaun entstanden Sachschäden.

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