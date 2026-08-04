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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Auseinandersetzung mit zwei Mopedfahrern gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 27.07.2026, kam es gegen 18.45 Uhr in der Breitscheidstraße in Rudolstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Polizeibeamten, der sich außerhalb des Dienstes befand, und zwei bislang unbekannten Mopedfahrern. Der Beamte, der sich als solcher zu erkennen gab, war auf die beiden Kleinkrafträder aufmerksam geworden, da diese augenscheinlich ohne Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Im Rahmen einer Kontrolle kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung sowie Bedrohungen zum Nachteil des Beamten. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit ihren Mopeds in Richtung Schwarzburger Chaussee. Die beiden Fahrer waren männlich, dunkel beziehungsweise schwarz gekleidet und mit schwarzen Kleinkrafträdern unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren sie zuvor im Bereich der Breitscheidstraße nebeneinander, wobei einer der Fahrer zeitweise auf dem Hinterrad gefahren sein soll. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, die die beiden Mopedfahrer am Tattag zwischen 18.45 Uhr bis 18.55 Uhr im Bereich der Breitscheidstraße, der Bahnunterführung oder der Schwarzburger Chaussee beobachtet haben. Insbesondere werden Personen gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten der beiden Fahrer, zu deren Identität oder zu der Auseinandersetzung machen können. Auch Verkehrsteilnehmer, die sich aufgrund der geschlossenen Bahnschranke im Bereich der Breitscheidstraße aufhielten und das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter Angabe des Aktenzeichens 0189154 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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