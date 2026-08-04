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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Möglicher Unfallbeteiligter nach Spiegelkollision gesucht

Moxa/Ziegenrück (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Dienstag, dem 4. August 2026, befuhr eine 86-jährige Pkw-Fahrerin gegen 11.00 Uhr die Verbindungsstraße von Moxa in Richtung Ziegenrück. Wenige hundert Meter vor dem Abzweig nach Keila kam ihr ein dunkler Pkw entgegen. Nach Angaben der 86-Jährigen geriet dessen Fahrer auf ihre Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeugs. Dabei entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei den Fahrer des dunklen Pkw als möglichen Unfallbeteiligten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663 / 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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