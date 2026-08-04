Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Möglicher Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Tanna (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Dienstag, dem 04.08.2026 gegen 07.00 Uhr, ereignete sich in der Koskauer Straße in Tanna ein Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin musste nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden blauen VW Caddy ausweichen. Beim Ausweichmanöver wurde der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw beschädigt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei den Fahrer des blauen VW Caddy als möglichen Unfallbeteiligten. Ob und in welchem Umfang das Fahrzeug mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem blauen VW Caddy beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 / 4310 unter Angabe des Aktenzeichens 0195249/2026 zu melden.

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