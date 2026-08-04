Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall in der Coburger Allee - Fahrerin vermutlich unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots)

Am Montag, den 3.08.2026, ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Coburger Allee auf Höhe des Kreisverkehrs zur Köppelsdorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Beide Autos blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie es zu dem Unfall kam und der genaue Unfallhergang werden derzeit von der Polizei ermittelt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der beiden Unfallbeteiligten ergab ein Atemalkoholtest, dass eine 40-jährige Fahrerin vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der gemessene Atemalkoholwert lag bei über 1,0 Promille.

Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

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