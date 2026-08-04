Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte werfen rohe Eier gegen Schule und Jugendclub - Zeugen gesucht

Kaulsdorf (ots)

Am Montag, den 3. August 2026, wurde die Polizei gegen 11.30 Uhr darüber informiert, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter rohe Eier gegen die Staatliche Gemeinschaftsschule und den Jugendclub in Kaulsdorf geworfen haben. Dadurch wurden die Gebäude beschmutzt und beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0194840/2026 bei der Polizei Saalfeld unter 03671 / 56-0 zu melden.

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