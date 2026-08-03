Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweise zur Anreise von Besuchern, zum Drohnenflugverbot sowie Hinweise für Pressevertreter/innen anlässlich des SonneMondSterne-Festivals in Saalburg (2. Pressemeldung zum Einsatzgeschehen)

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Anreise:

Da die Anreise erfahrungsgemäß bereits ab Mittwoch beginnt, ist auf den Zufahrtsstrecken zwischen den Autobahnanschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und möglichen Staus zu rechnen. Für die Anfahrt zum Festival wird empfohlen, aus Richtung Berlin kommend die Anschlussstelle Schleiz und aus Richtung München die Anschlussstelle Bad Lobenstein zu nutzen und anschließend der Beschilderung nach Saalburg zu folgen.

Achtung: Am Mittwoch ist die Landesstraße 1095 zwischen Gräfenwarth und Saalburg-Ebersdorf in der Zeit von 05:00 Uhr bis voraussichtlich 18:00 Uhr nur als Einbahnstraße aus Richtung Schleiz befahrbar. Anwohner aus dem direkten Stadtgebiet und Pflegedienste, die pflegebedürftige Personen direkt in Saalburg versorgen müssen, können die Havariestrecke über Wernsdorf und Kulm nutzen. Die Zufahrt zu dieser Strecke wird auch von Einsatzkräften genutzt und von Polizei und Security kontrolliert.

Die Polizei bittet alle Festivalbesucher, den ausgewiesenen Beschilderungen zu den Park- und Campingflächen zu folgen und den Anweisungen der zahlreichen Ordnungskräfte und Polizeibeamten Folge zu leisten. Fernreisenden, die weder das Festival noch die Stadt besuchen wollen, wird geraten, den Bereich Saalburg während des Veranstaltungszeitraums großräumig zu umfahren.

Drohnen:

Nach den Bestimmungen der Luftverkehrs-Ordnung ist der Betrieb von Drohnen über Menschenansammlungen grundsätzlich unzulässig beziehungsweise nur unter sehr engen gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. Daher dürfen private Drohnen im Bereich des SonneMondSterne-Festivals nicht über dem Veranstaltungsgelände oder den Besuchern geflogen werden. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und entsprechende Maßnahmen der Polizei sowie der zuständigen Luftfahrtbehörden nach sich ziehen. Die Polizei bittet alle Drohnenpiloten, die geltenden Vorschriften zu beachten und auf nicht vorab angemeldete Flüge im Festivalbereich zu verzichten.

Erreichbarkeit der Pressestelle während des Einsatzes:

Die Pressestelle der LPI Saalfeld kann während des Einsatzes fortlaufend unter folgender Telefonnummer kontaktiert werden: 036647-299380. Kolleginnen und Kollegen der Pressestelle stehen darüber hinaus für Rückfragen sowie Interviewanfragen/ Statements vor Ort auch persönlich zur Verfügung. Es wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten, Treffpunkt anschließend im Bereich Wetteraweg/ Turnhalle bzw. vor dem Veranstaltungsgelände.

Wichtiger Hinweis: Aktuelle Informationen zum Einsatz erhalten Sie ab Mittwochmorgen auch auf dem Whatsapp-Kanal der Saalfelder Polizei: Einfach "Polizei TH Saalfeld" folgen!

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