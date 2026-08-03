Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz zum SonneMondSterne-Festival in Saalburg (1. Pressemeldung zum Einsatzgeschehen)

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am kommenden Wochenende (07.-09.08.2026) findet zum 28. Mal das Festival "SonneMondSterne" in Saalburg-Ebersdorf statt. In den vergangenen Jahren zog die Musikveranstaltung täglich bis zu 40.000 Besucher an. Unter der Leitung der Landespolizeiinspektion Saalfeld werden bereits ab Mittwoch, dem 05.08.2026, Polizeikräfte aus ganz Thüringen in Saalburg und Umgebung im Einsatz sein, um für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen. Trotz des großen Besucheraufkommens verliefen die bisherigen Festivals sehr friedlich.

Teilnehmende, die vor oder nach dem Partywochenende mit dem Auto oder Fahrrad unterwegs sind, sollten besonders auf ihre Fahrtüchtigkeit achten! Neben Verkehrskontrollen sind in und um das Festivalgelände auch Personenkontrollen durch uniformierte sowie zivile Einsatzkräfte möglich.

Wie auch in den Vorjahren wird in unmittelbarer Nähe des Festivalgeländes - am Wetteraweg auf dem Vorplatz der Turnhalle - eine mobile Polizeiwache rund um die Uhr besetzt sein, um Festivalbesuchern bei Hilfe- oder Anzeigenersuchen schnell zur Verfügung zu stehen. Zusätzlich werden mehrere Polizeiboote auf dem Bleilochstausee im Einsatz sein, um bei Bedarf schnell auf Gefahrensituationen am oder im Wasser reagieren zu können.

Hinweise zur Anreise, dem geltenden Drohnenflugverbot sowie die telefonische Erreichbarkeit der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld werden in einer gesonderten Pressemeldung bekanntgegeben.

Wichtiger Hinweis: Aktuelle Informationen zum Einsatz erhalten Sie ab Mittwochmorgen auch auf dem Whatsapp-Kanal der Saalfelder Polizei: Einfach "Polizei TH Saalfeld" folgen!

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