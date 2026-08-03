Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Sonneberg (ots)
Am Samstag, dem 01.08.2026, gegen 20.00 ereignete sich in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 35-jähriger Autofahrer mit einem weiteren Pkw. Der 35-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs blieben nach aktuellem Stand unverletzt.
Am Fahrzeug des 35-Jährigen entstand Totalschaden. Auch der zweite Pkw wurde beschädigt.
Die Ursache des Zusammenstoßes ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
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