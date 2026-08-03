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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sonneberg (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, gegen 20.00 ereignete sich in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 35-jähriger Autofahrer mit einem weiteren Pkw. Der 35-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs blieben nach aktuellem Stand unverletzt.

Am Fahrzeug des 35-Jährigen entstand Totalschaden. Auch der zweite Pkw wurde beschädigt.

Die Ursache des Zusammenstoßes ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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