Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Firma - Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots)

Aus einem Lager einer Firma in der Maxhüttenstraße in Unterwellenborn entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Werkzeug im Wert eines vierstelligen Betrags.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und stahlen die Maschine. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maxhüttenstraße bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0193181/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

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