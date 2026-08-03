Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Kamsdorf/Kaulsdorf (ots)

Am Samstag, dem 1. August 2026, gegen 1.00 wurde die Polizei über einen gestürzten Fahrradfahrer auf der L1106 zwischen den Ortschaften Kamsdorf und Kaulsdorf informiert.

Vor Ort stellten die Beamten einen verletzten 25-jährigen Radfahrer fest, der vermutlich allein gestürzt war und sich dabei Verletzungen zuzog. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille.

Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren gegen den 25-Jährigen ein. Im Krankenhaus wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen, die den genauen Blutalkoholwert zeigen wird.

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