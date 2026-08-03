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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Pößneck (ots)

Am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, befuhr der 73-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck die Jenaer Straße und beabsichtigte an der Chausseehauskreuzung nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den aus der Kurzackerstraße entgegenkommenden 44-jährigen Fahrer eines PKW und stieß mit diesem in Kreuzungsbereich zusammen. Neben den beiden Fahrzeugführern wurden noch 4 weitere Insassen verletzt. Alle Verletzten wurde durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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