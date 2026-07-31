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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Diebstahl am Sonneberger Freibad - Polizei sucht Zeugen

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr zum Diebstahl eines Pkw in Sonneberg.

Eine Frau hatte ihren silberfarbenen Audi A6 Avant mit mattschwarz foliertem Dach, schwarzen Außenspiegeln sowie getönten hinteren Seiten- und Heckscheiben gegen 17.00 Uhr auf einer Wiese vor dem örtlichen Friedhof unweit des offiziellen Parkplatzes des Freibads Baxenteich abgestellt. Der Fahrzeugschlüssel befand sich im Fahrzeug.

Als die Eigentümerin gegen 18.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zunächst nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Kurze Zeit später wurde der Audi im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Coburg gesichtet. Eine Kontrolle konnte jedoch aufgrund der Flucht des Fahrzeugs nicht erfolgen.

Die Polizei bittet nun dringend um Zeugenhinweise. Wer zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem beschriebenen Parkplatz am Freibad Baxenteich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Audi A6 Avant machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0191874 bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 zu melden. Bereits eingegangenen Hinweisen wird derzeit nachgegangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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